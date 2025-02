Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 168,02 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 168,02 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,34 EUR. Bei 168,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 12.311 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Gewinne in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Optimismus in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag freundlich