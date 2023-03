Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 124,10 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 124,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.984 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 43,42 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

