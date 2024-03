Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 157,82 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 157,82 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,76 EUR ab. Bei 157,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.208 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,32 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2024. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,72 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – das entspricht einem Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,60 EUR je Aktie belaufen.

