Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 157,94 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 157,94 EUR ab. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 157,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 10.975 Stück.

Am 06.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 159,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 114,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 27,77 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 158,13 EUR aus.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,84 Prozent auf 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

