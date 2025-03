Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 171,18 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 171,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 171,02 EUR. Bei 173,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.723 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 3,48 Prozent niedriger. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Mit Abgaben von 27,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

