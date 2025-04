Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger setzen Airbus SE am Montagmittag unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,1 Prozent auf 135,10 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 8,1 Prozent auf 135,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,82 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,90 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 738.585 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 23,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,63 EUR je Airbus SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,88 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,00 Prozent gesteigert.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

