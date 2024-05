Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 157,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 157,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 55.442 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 9,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 120,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,76 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

