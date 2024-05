Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 157,74 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 157,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.794 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 9,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,08 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 23,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,57 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

