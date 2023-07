Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 131,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,84 EUR. Bei 129,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.894 Stück gehandelt.

Am 19.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,12 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 51,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,89 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,98 Prozent verringert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

