Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 130,74 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 130,74 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,00 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 130,14 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.539 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 6,10 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 33,82 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie etwas höher: Im Juli lieferte Airbus 65 Flugzeuge aus - Zweitstärkster Monat des Jahres

Airbus-Aktie in Rot: Wizz Air kauft 75 Airbus Jets - Airbus steigt bei privater Raumstation ein

Besser als Apple, Meta und Tesla: Darum könnten sich General Electric-Aktien jetzt lohnen