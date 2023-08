Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Nachmittag Boden gut

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 131,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,34 EUR. Bei 130,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.539 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,99 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.900,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

