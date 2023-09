Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 136,26 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 136,26 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 136,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.176 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 36,50 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

