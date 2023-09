Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 136,90 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 136,90 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.017 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,79 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,61 EUR je Aktie.

