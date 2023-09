Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 135,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:07 Uhr 1,1 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,64 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 9.852 Stück.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,14 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

