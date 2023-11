Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 128,78 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 128,78 EUR zu. Bei 128,92 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.184 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,04 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 16,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

