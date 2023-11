Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 128,70 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 128,70 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 129,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 122.742 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 16,83 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Das EPS lag bei 1,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.309,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

