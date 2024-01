Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 142,84 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 142,84 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 143,06 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.383 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2023 (112,02 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,58 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

