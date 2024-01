Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Aufwind

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 143,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,02 EUR. Zuletzt wechselten 108.008 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 143,98 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,56 Prozent niedriger. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie knapp im Minus: Wie die Airbus-Crew in Japan mit Umsicht eine Katastrophe verhinderte

Japan Airlines-Aktie dennoch fester: Gewinnziel steht nach Flugzeug-Kollision in Frage

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt höheres Buy-Rating