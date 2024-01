Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 141,06 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 141,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 141,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 10.603 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,59 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

