Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag zu

Um 04:22 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,92 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,32 EUR. Bei 113,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 236.525 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 122,00 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,63 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie in Grün: Airbus einigt sich endgültig mit Qatar Airways im A350-Rechtsstreit

Airbus-Aktie gesucht: Airbus und Qatar Airways könnten Streit womöglich bald beilegen

Boeing-Aktie an der NYSE höher: Boeing mustert Jumbo-Jet 747 aus - Letzte Maschine übergeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com