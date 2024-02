Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 150,56 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 150,56 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 149,98 EUR. Bei 151,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.735 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Abschläge von 25,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.309,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

