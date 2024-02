Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 151,66 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 151,66 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 151,78 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.490 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 152,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.02.2023 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 35,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2022 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 151,88 EUR an.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,52 EUR je Aktie aus.

