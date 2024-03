Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 158,06 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent auf 158,06 EUR nach. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 156,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.118 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,32 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,86 Prozent auf 22.886,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

