Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 157,40 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 157,40 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 156,48 EUR aus. Mit einem Wert von 158,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.453 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,52 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,42 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 158,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.886,00 EUR im Vergleich zu 20.644,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Buy ein

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: UBS AG hebt Bewertung auf Neutral