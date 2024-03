Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag billiger

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 157,92 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 157,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,76 EUR aus. Bei 158,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 8.751 Aktien.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (114,08 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,76 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,42 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 158,13 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,84 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,60 EUR je Aktie belaufen.

