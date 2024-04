Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 169,66 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 169,66 EUR. Bei 169,72 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 168,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.864 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Mit Abgaben von 29,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,63 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 2,13 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 22.886,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.644,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,65 EUR je Aktie.

