Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Dienstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 139,06 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 139,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 141,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 332.221 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 21,59 Prozent niedriger. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,30 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,00 EUR.

Airbus SE ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 22,89 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

