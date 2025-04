Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 138,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 138,70 EUR nach oben. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,72 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 139,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.500 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Mit Abgaben von 10,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,62 EUR je Airbus SE-Aktie. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 179,00 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 22,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,61 EUR je Airbus SE-Aktie.

