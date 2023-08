Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Dienstagmittag

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 129,46 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 129,46 EUR ab. Bei 129,34 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.013 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 49,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 15.900,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

