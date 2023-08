Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 129,76 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 129,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 129,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 145.916 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,78 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

