Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 134,44 EUR abwärts.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 134,44 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,74 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,00 EUR. Zuletzt wechselten 55.731 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 55,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,61 EUR im Jahr 2023 aus.

