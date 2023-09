Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 134,90 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 134,90 EUR nach. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,74 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.376 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,83 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 35,86 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,61 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

