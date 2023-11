Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 128,96 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 128,96 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 128,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,82 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.076 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 17,00 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.309,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,64 EUR im Jahr 2023 aus.

