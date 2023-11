Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 130,68 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 130,68 EUR zu. Bei 130,72 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,82 EUR. Zuletzt wechselten 69.628 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 22,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,47 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,64 EUR im Jahr 2023 aus.

