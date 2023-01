Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Mittag auf rotes Terrain

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 116,10 EUR. Bei 115,36 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.342 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,34 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,45 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.309,00 EUR im Vergleich zu 10.518,00 EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,91 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

