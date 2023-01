Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit KursVerlusten

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 116,26 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,16 EUR nach. Bei 116,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5.943 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 120,34 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 3,39 Prozent zulegen. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 34,36 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,45 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.309,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.518,00 EUR in den Büchern standen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie in Rot: Airbus lieferte 2022 wohl 663 Maschinen aus

Airbus-Aktie dreht ins Plus: Auftrag aus Polen für Satellitensystem zur Erdbeobachtung

Atos-Aktie springt letztlich zweistellig hoch, Airbus-Aktie im Plus: Airbus interessiert sich wohl für Teil von Atos-Cybersicherheitssparte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus