Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 143,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 143,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 144,80 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 143,20 EUR. Bei 144,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 56.232 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,80 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,25 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

