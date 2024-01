Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 142,54 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 142,54 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 142,42 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 144,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.970 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 144,80 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,41 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

