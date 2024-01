Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 144,16 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 144,16 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 144,80 EUR. Bei 144,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 13.161 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 144,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 0,44 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 22,29 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

