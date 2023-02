Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 04:22 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 114,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 113,78 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 176.479 Aktien.

Bei 122,00 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 31,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 137,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR im Vorjahresquartal. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com