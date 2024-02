Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 151,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,3 Prozent auf 151,82 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 152,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65.045 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 112,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 25,87 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

