Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 149,76 EUR ab.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 152,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,54 EUR fiel das Papier am 10.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,85 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 152,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,54 EUR fiel das Papier am 10.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,85 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 09.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,52 EUR im Jahr 2023 aus.

