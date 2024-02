Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 151,84 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 151,84 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,84 EUR aus. Bei 151,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.476 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2023 (112,54 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,88 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Am 13.02.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

