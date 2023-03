Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Um 11:46 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 123,72 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 123,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,12 EUR. Bisher wurden heute 47.132 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Mit Abgaben von 42,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20.644,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.994,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,59 EUR fest.

