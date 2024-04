Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 167,04 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 167,04 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,44 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.179 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 39,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 172,63 EUR an.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

