Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 165,68 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 165,68 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,92 EUR nach. Bei 170,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.606 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 27,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 15.02.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.886,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie im Minus: Triebswerksverkleidung einer Boeing 737 löst sich beim Start

Spirit Airlines verschiebt Airbus-Bestellung und beurlaubt Piloten - Aktien höher

So schätzen die Analysten die Airbus-Aktie im März 2024 ein