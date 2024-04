Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Dienstagvormittag ab

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 169,58 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 169,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 169,52 EUR. Bei 170,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.336 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,63 EUR an.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,65 EUR je Aktie belaufen.

