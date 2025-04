Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 134,66 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 134,66 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 134,06 EUR. Bei 135,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 397.502 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,71 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Mit Abgaben von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,00 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 20.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Airbus SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,61 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

