Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 134,30 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 134,30 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 131,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 864.165 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. 32,06 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 7,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 179,00 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 24,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Am 06.05.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,61 EUR im Jahr 2025 aus.

