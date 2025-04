Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Vormittag nach

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 135,72 EUR nach.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 135,72 EUR abwärts. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 135,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.881 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,68 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 8,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,00 Prozent gesteigert.

Die Airbus SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,61 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

